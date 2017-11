Domingo é dia de pizza e vinho na calçada em Curitiba

Que tal saborear pizzas clássicas da Itália harmonizadas com vinhos de maneira descontraída e relaxada, aproveitando o dia com os amigos e familiares ao ar livre? Assim será o Festival Pizza e Vinho na Calçada, promovido pelo restaurante Funiculí, empreendimento comandado pelo premiado chef Dudu Sperandio, que acontece no próximo domingo, dia 03 de dezembro, em Curitiba (PR).

Durante o festival, o público terá a oportunidade de consumir pizzas tipicamente italianas com sabores inconfundíveis e inéditos na capital paranaense, como o sabor peculiar do queijo tallegio na pizza Porcini & Taleggio; e a pizza Speck & Zola, preparada com queijo gorgonzola e presunto especial típico da Itália. As pizzas, que serão servidas em pedaços especiais (brotinhos com 18cm de diâmetro), terão o preço único de R$ 10.

Para uma harmonização completa, o Funiculí servirá rótulos de vinhos selecionados por apenas R$ 5. A casa vai disponibilizar opções de vinhos Carménère e Cabernet. Além disso, serão comercializadas taças de plástico por R$ 3. O evento contará, ainda, com chopes especiais. “O Festival Pizza e Vinho na Calçada é uma maneira que encontramos para celebrar a tradição italiana na cidade de Curitiba. Será uma oportunidade muito legal para saborear pizzas tipicamente italianas harmonizadas com vinhos de qualidade, tudo isso ao ar livre, curtindo da melhor maneira possível o domingo”, explica o chef Dudu Sperandio.

O Festival Pizza e Vinho na Calçada será realizado no próximo domingo, dia 03 de dezembro, em frente ao Funiculí (Rua Myltho Anselmo da Silva, nº 1438), no bairro Mercês, das 12h às 19h. Mais informações pelo telefone (41) 3079-5477 ou no site www.dudusperandio.com.br.