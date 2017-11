Atletas farão “corrida” para doação de sangue neste sábado

(foto: Divulgação)

Muito mais do que praticar um esporte, neste sábado, dia 02 de dezembro, um grupo de atletas de Curitiba vai correr para celebrar a vida. Com saída do Parque Barigui, o grupo de corredores de rua que fazem parte do movimento The Hardest Run, que tem por objetivo reunir corredores profissionais e amadores para divulgar a causa da medula óssea, irão percorrer 2km até o Hospital Nossa Senhora das Graças.

No hospital, que é uma referência nacional quando o assunto é doenças do sangue e transplante de medula óssea, os corredores irão doar sangue para pacientes que estão em tratamento de doenças de sangue. “Os corredores têm total consciência da importância de um corpo saudável, e estão abraçando a causa da medula óssea. Estamos muito orgulhosos com a proporção que o movimento está ganhando, com milhares de participantes em todos os cantos do país”, explica o maratonista extremo Marcelo Alves, idealizado do The Hardest Run.

Como participar do The Hardest Run

Para integrar a equipe The Hardest Run, que já conta com mais de 2 mil inscritos, os atletas podem se cadastrar no site do movimento (www.thehardestrun.com.br). Na sequência, começarão a ser convidados para espalhar a mensagem sobre a importância da atualização do cadastro de doador. Para completar, a equipe incentiva os corredores a se cadastrarem como doadores de medula óssea. Todos os atletas da The Hardest Run recebem um número exclusivo, que pode ser utilizado em suas corridas pelo mundo.

A ação de sábado terá início às 9h, no Parque Barigui