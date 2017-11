iFood tem mais de 100 vagas abertas no Brasil

(foto: Divulgação)

Com mais de 600 colaboradores e registrando um crescimento médio de 120% ao ano, o iFood oferece a oportunidade de trabahar em outros países da América Latina. Além do Brasil, a empresa possui operações no México, na Argentina e na Colômbia e oferece aos seus colaboradores a chance de participar do projeto chamado Culinária Internacional, que promove intercâmbio cultural pelo período de quatro meses em um dos três países.

"O mais interessante do projeto é que qualquer pessoa do iFood pode participar, independentemente do nível hierárquico. É uma iniciativa que promove integração entre todas as operações e desenvolvimento dos nossos colaboradores. O gestor que recebe o profissional fica responsável por desenvolver competências específicas de quem vai. Este desenvolvimento é avaliado pelo gestor da posição de origem da pessoa ao fim do intercâmbio", conta Tiago Luz, diretor de RH do iFood.

Além desse intercâmbio de colaboradores, o iFood também oferece vagas fixas abertas com foco em Latam como Analista Contábil e Analista Fiscal. As candidaturas podem ser feitas pela aba Carreiras no site institucional iFood e pela página do iFood no Linkedin.

Autonomia, oportunidade real de crescimento, espírito empreendedor, locais para descanso, com videogames, e espaços integrados, que favorecem o compartilhamento de conhecimento, além de bebidas e comidas à vontade são algumas das características da casa. O iFood busca por talentos que compartilham dos mesmos valores da empresa, que são empreendedorismo, simplicidade, resultado e cliente e que se sintam confortáveis em trabalhar num ambiente em que a mudança é uma certeza. A empresa brasileira, com seis anos de mercado, acaba de ganhar dois prêmios Great Place To Work e é uma das mais bem avaliadas na plataforma Love Mondays.

Na empresa, o contato inicial já é diferente. Por que não trocar a tensão de uma entrevista de emprego por um bate-papo informal? No iFood, o candidato é um convidado, então nada melhor do que oferecer a atmosfera do ambiente mais leve para o primeira entrevista presencial. A informalidade e o senso de colaboração são marcas registradas da empresa. Independentemente do momento de vida e dos cargos, todos têm a oportunidade de conversar de igual para igual; trocar experiências e conhecimento.

A integração no iFood é feita por colaboradores de todas as áreas da empresa e tem duração de quatro meses. Nesse tempo, os novos integrantes do time passam por diferentes sessões, chamadas de Delivery de Conhecimento, onde vão conhecendo mais da empresa, do negócio, das pessoas e vão compartilhando dúvidas e sugestões até se encerrar com o bate-papo com o CEO. É um processo muito rico em que todos aprendem e ensinam.

O desenvolvimento dos colaboradores é o principal foco do iFood. A proposta é que eles terminem o processo sempre melhores do que entraram, independentemente da contratação. Isso faz parte do jeito iFood de ser, ou seja, a empresa estimula a inovação e o empreendedorismo no dia-a-dia.