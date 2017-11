Curso pré-vestibular de Curitiba abre concurso de bolsas de estudo para 2018

(foto: Divulgação)

Os estudantes que vão prestar vestibular em 2018 podem conseguir desconto na preparação. O Curso Positivo está com inscrições abertas para o concurso de bolsas de estudo, que dão descontos de até 100% na mensalidade. Para concorrer, o estudante deve se inscrever até às 20h do dia 1º de dezembro, no site do Curso Positivo. A prova será realizada no dia 5 de dezembro, das 9h às 12h, com questões de Matemática, Química e Língua Portuguesa. Mais informações no edital: http://www.cursopositivo.com.br/.

Serviço

Concurso de bolsas de estudo Curso Positivo

Data das inscrições: até 1º de dezembro (sexta-feira)

Inscrições: www.cursopositivo.com.br e nas sedes Batel e Centro do Curso Positivo (Av. Sete de Setembro, 4228 – Batel e Av. Vicente Machado, 317 – Centro)

Prova: 5 de dezembro (terça-feira)

Local da prova: Curso Positivo - Sede Centro (Av. Vicente Machado, 317 – Centro)

Informações: (41) 3232-4011