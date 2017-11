Pixote e Samprazer se apresentam em Curitiba

(foto: Divulgação)

Nesta sexta-feira, 01 de dezembro, os grupos Pixote e Samprazer se apresentam na LIVE Curitiba. Os integrantes do Samprazer, Billy SP, Renato Marinho, Junior Bolacha, Rapha dy Souza e Nassor Alvim, animam a festa com canções que marcaram a carreira do grupo como: “Na Pagodeira”, “Chora” e “Deixa Rolar”, além dos sucessos do novo DVD “Olha o Nosso Samba”, lançado recentemente em todo o Brasil. Já o Pixote promete agitar o público com sucessos que embalam as rádios do Brasil, como "Insegurança", "Ele e Ela", “Adeus”, "Você Pode", "Mande Um Sinal", "Brilho de Cristal", entre outras.

Os shows fazem parte do Pagode Fast, que também contará com as participações dos grupos Turma do Pagode e Sorriso Maroto.

Serviço:

Pagode Fest

01/12/2017

Horário: A partir das 22h

Local: Live Curitiba

Endereço: Rua Itajubá, 143 - Curitiba

Ingressos: http://www.diskingressos.com.br/evento/6889