Diretor do 'Fantástico' deixa cargo na Globo após 25 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luiz Nascimento, diretor do "Fantástico" há quase 25 anos, deixou o cargo na Globo, afirmou nesta quarta-feira (29) o diretor geral de jornalismo da emissora, Ali Kamel, em um comunicado. Ele será substituído pelo editor do programa Bruno Bernardes, que integra o núcleo do "Fantástico" desde 1999, quando foi contratado para a equipe de internet de jornalismo.

A justificativa da saída de Nascimento seriam "novos planos" em Portugal. Segundo Kamel, Nascimento vinha demonstrando o interesse em mudar de país desde 2011, mas teria adiado o projeto a seu pedido. "No primeiro semestre desse ano, a conversa voltou em definitivo, e eu tive de me curvar a ela. Para mim, foi difícil, claro", diz Kamel na nota.

Segundo o diretor, Nascimento foi o responsável pela reformulação do programa dominical que está no ar há 40 anos. Após passagens em redações no Rio e em São Paulo, inclusive na Folha de S.Paulo, Nascimento foi contratado na Globo em 1978 como editor de esportes do "Jornal da Globo" e do "Bom Dia São Paulo". Ele já havia chefiado a redação do "Fantástico" em 1986, ao lado de Odejaime de Hollanda, mas deixou a emissora no mesmo ano, retornando como editor-chefe do programa em janeiro de 1993. Eugênia Moreyra, diretora da GloboNews e mulher de Nascimento, também deixará a emissora em dezembro, após 23 anos. Ela será substituída por Miguel Athayde, ex-diretor da editoria Rio da emissora.