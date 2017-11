Casa Branca pretende substituir Tillerson por chefe da CIA, diz 'NYT'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Casa Branca preparou um plano que prevê a saída do secretário de Estado, Rex Tillerson, e sua substituição no cargo pelo atual diretor da CIA, Mike Pompeo, afirmou nesta quinta-feira (30) o jornal "The New York Times". A substituição ocorreria dentro de algumas semanas. Segundo o "Times", o presidente Donald Trump ainda não deu o sinal verde ao plano. Mas as relações entre ele e Tillerson são ruins e têm piorado nos últimos meses. Pelo plano, elaborado pelo chefe de gabinete da Casa Branca, John, Kelly, Pompeo seria substituído na chefia da CIA pelo senador Tom Cotton, republicano de Arkansas e aliado do presidente em assuntos de segurança nacional. Cotton teria indicado que aceitaria o cargo. Há meses vem se falando da saída de Tillerson, ex-executivo da Exxon Mobil, do cargo de secretário de Estado. Tillerson e Trump demonstraram discordâncias em temas centrais da diplomacia, como o acordo nuclear com o Irã, a crise com a Coreia do Norte e a tensão recente entre os países árabes. Relatos de imprensa indicam que o secretário teria chamado Trump privadamente de "idiota", e o presidente o criticou publicamente por "perder tempo" com sua "saída diplomática" para a questão norte-coreana. Caso Tillerson de fato deixe o cargo no fim do ano, seu período como secretário terá sido o mais curto de quaisquer secretários de Estado não substituído por uma troca de presidente em quase 120 anos, disse o "NYT".