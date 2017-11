Desafio Paraná divulga lista dos selecionados para a 3ª fase do concurso

(foto: Divulgação)

O concurso para apoio e reconhecimento de jovens empreendedores Geração Empreendedora – Desafio Paraná recebeu, nesta 2ª edição, 350 inscrições válidas e aprovadas para a segunda etapa. Os empreendedores que tiveram sua inscrição inicial aprovada ingressaram na segunda etapa do Desafio, que correspondia a uma capacitação online por meio da websérie Empreender MODO ON. Nesta fase, os participantes também responderam a perguntas relacionadas aos seus negócios.



Os inscritos foram avaliados por uma equipe de especialistas em empreendedorismo, e destes foram selecionados até 25 empreendedores de cada categoria para a terceira etapa de apoio e seleção do Desafio Paraná. A listagem completa dos selecionados está disponível no sitewww.desafioparana.com.br. Esses selecionados vão participar dos Encontros Regionais, um momento de capacitação presencial com especialistas da ONG organizadora do concurso, a Aliança Empreendedora, e de apresentação relâmpago de seus negócios.



Concurso

Ao final, o Geração Empreendedora – Desafio Paraná 2ª edição vai selecionar quatro ideias de negócios ou negócios em fase inicial, formalizados ou não, de jovens entre 18 e 35 anos. Os quatro melhores (um de cada categoria) vão receber R$ 7 mil em certificado de barras de ouro para iniciar ou investir em suas empresas. As categorias são Ideia de Negócio (máximo de seis meses de existência), Negócio (mínimo de seis meses de existência), Negócio com Tecnologia e Negócio com Impacto Social (mínimo de seis meses de existência e que envolva algum impacto social no serviço/produto ofertado).



O resultado do Desafio, com o anúncio do empreendedor destaque de cada categoria, vai acontecer em dezembro numa cerimônia realizada em Curitiba. Os dez finalistas de cada categoria serão convidados a participar, e o transporte e hospedagem serão custeados pelo projeto. A iniciativa é uma parceria da organização social Aliança Empreendedora, com patrocínio do Governo do Estado do Paraná e da Volkswagen.