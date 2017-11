Com reunião, álbuns da banda Rouge serão relançados

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda Rouge, formada por Aline Wirley, Karin Hils, Fantine Thó, Patrícia Martins e Luciana Andrade, retornou aos palcos no sábado (25), depois de 15 anos. Para comemorar o retorno, os quatro álbuns da banda, criada a partir do reality "Popstar" em 2002, serão relançados nesta sexta-feira (1º) em todas as plataformas de música digital.

As cantoras anunciaram a novidade durante uma live na página oficial da Sony Music no Facebook, direto do escritório da gravadora, onde assinaram um novo contrato. O primeiro disco, lançado em 2002, levou o nome da banda e apresentou os hits "Ragatanga", "Popstar", "Não Dá Pra Resistir" e "Beijo Molhado".No ano seguinte, o quinteto lançou "Cest La Vie", com as canções "Brilha La Luna" e "Um Anjo Veio Me Falar". Em 2004, o Rouge lançou "Blá Blá Blá". Já no álbum "Mil e Uma Noites", divulgado em 2005, a banda relançou hits de álbuns anteriores.

As artistas contaram à reportagem que o retorno do grupo foi ideia do produtor Pablo Falcão, responsável pela festa "Chá da Alice", que promove apresentações nostálgicas, como o 'Chá da Xuxa" e, agora, o "Chá da Rouge". Elas afirmaram ainda que não pretendem se restringir à nostalgia, e que vão produzir novos clipes e canções.