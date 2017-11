Nuvens cobrem quase todo o Paraná. Chove no interior

No início da tarde desta quinta-feira (30), chuvas mais significativas já estão próximas do Paraná, e devem começar pelo extremo Oeste. Na figura gerada pelo satélite meteorológico americano GOES 13, estão delimitadas as áreas com chuvas mais significativas no começo da tarde. Sobre o Paraná o predomínio é de nuvens altas.

Pancadas isoladas de chuva devem ser registradas até a noite nas diversas regiões do Estado. Em Curitiba, a tarde de quinta também deve ser com céu encoberto parcialmente e possibilidade de chuva até a noite, mas sem grande intensidade. As temperaturas seguem amenas.