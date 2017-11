Shoppings de Curitiba lançam árvore de Natal de chupetas

(foto: Divulgação/Assessoria de imprensa)

Os shoppings Curitiba e Estação criaram uma forma divertida de fazer com que as crianças larguem a chupeta. Os empreendimentos montaram junto à decoração natalina uma árvore decorada com chupetas deixadas pelos pequenos. O Papai Noel e as suas ajudantes acompanham a ação, tocando sino e batendo palma quando a crianças enfeitam a árvore.

A decoração de Natal e o Papai Noel do Shopping Curitiba ficam, até o dia 24 de dezembro das 13h às 21h, no Largo Curitiba (piso L2).

No Shopping Estação, o clima de festa também vai até a véspera de Natal. A decoração pode ser vista de segunda a quinta das 10h às 22h, sexta e sábado das 10h às 23h, domingo das 11h às 22h. O Papai Noel recebe os visitantes de segunda a sábado das 10h às 22h30 e aos domingos das 11h às 21h.