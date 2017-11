Weverton (foto: Geraldo Bubniak)

NAPOLEÃO DE ALMEIDA CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Weverton já está apto legalmente a assinar um pré-contrato com qualquer equipe para deixar o Atlético-PR sem custo algum a seu novo contratante, desde que passe a jogar no novo time a partir de 29 de maio de 2018.

Desde o último dia 28, o goleiro campeão olímpico com o Brasil já entrou na contagem regressiva de seis meses para o fim do vínculo atual, renovado com o time paranaense em 17 de fevereiro do ano passado, com início em no dia 22 do mesmo mês.

Weverton está na lista de prováveis reforços do Palmeiras para 2018. Nesta semana, o clube paulista anunciou a renovação com Fernando Prass até o final do próximo ano. Para contar com Weverton já em janeiro, o Palmeiras precisa chegar a um acordo com o Atlético pela liberação antecipada do jogador -seja com dinheiro, seja com outros atletas.

É o que tem travado o anuncio do ingresso do jogador. Nomes como os do meia Raphael Veiga e do atacante Erik foram especulados na troca.

Em coletiva de imprensa concedida nesta quarta-feira (29), a diretoria atleticana não quis responder questões sobre a possível saída do jogador. "A partir de segunda", disse de forma lacônica o presidente Luiz Sallim Emed.

No domingo (3), Weverton pode fazer seu último jogo pelo Atlético-PR, clube que defende desde 2012, justamente contra o Palmeiras.