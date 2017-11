Finais da Copa Italicus em Curitiba neste sábado

Uma grande festa vai acontecer neste sábado (2), no Campo do Novo Mundo, em Curitiba: as finais da Copa Italicus 2017, envolvendo oito partidas entre equipes infanto-juvenis de futebol (do sub-09 ao sub-17) da capital, a partir das 8h45. E a premiação está garantida, graças à intermediação da deputada Maria Victoria junto ao secretário do Esporte e Turismo, Douglas Fabrício, que rendeu 405 medalhas que serão distribuídas aos três primeiros colocados de cada categoria.

O Campo do Novo Mundo fica na Rua Servidor Antônio Kaminski, 2, no Novo Mundo.



Confira a programação:



08h45 – Nacional x São Fernando (Sub-13)

10h00 – Futshow x Furacão Pinhais (Sub-15)

11h00 – CFA Paraná x Coxa Capitão (Sub-11)

12h00 – Drummond x Furacão Pinhais (Sub-09)

13h00 – CFA Paraná x São Fernando (Sub-15)

14h00 – Drummond x São Zygmunt (Sub-11)

15h00 – Santos x Contenda (Sub-17)

16h00 – Quatro Barras x Contenda (Sub-13)