(foto: Daniel Castellano/SMCS)

O proprietário da área onde houve desmatamento irregular de espécies exóticas no último fim de semana, no Umbará, na Regional Bairro Novo, foi autuado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Além do valor a ser pago pela retirada das árvores sem autorização do órgão municipal, será necessário o replantio, desta vez, de 58 mudas de espécies nativas. O número é calculado sobre a quantidade de árvores cortadas. Foram retiradas irregularmente 29 pinus americanos e eucaliptos. O valor da multa chega a R$ 37,5 mil.

A avaliação dos estragos para determinação das penalidades foi feita no início desta semana pelas equipes de fiscalização. O desmatamento irregular foi descoberto no domingo (26/11). Após denúncias à Administração Regional Bairro Novo, a Guarda Municipal foi acionada e determinou a paralisação imediata das ações.

Com a participação de fiscais do Meio Ambiente e a presença do Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar do Paraná, os seis homens que trabalhavam no local foram levados à Delegacia Ambiental para prestar esclarecimentos no fim de semana. A ação dos fiscais do Meio Ambiente foi destacada pelo prefeito Rafael Greca em sua página no Facebook.

Atenção

A fiscalização do Meio Ambiente segue atenta a outras atividades irregulares na Regional Bairro Novo. Durante a visita desta semana, em conjunto com a administração regional, foi feita a autuação de movimentação irregular de solo e areia em área de proteção ambiental com finalidade de construção de loteamentos.