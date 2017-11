Fotógrafo Bob Wolfenson autografa livro de celebridades em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fotógrafo paulistano Bob Wolfenson faz nesta quinta-feira (30), a partir das 18h30, sessão de autógrafos de novo livro, que leva seu nome. O volume -editado pela Terra Virgem- traz 58 imagens de personalidades como Gisele Bündchen, Anitta, Rita Lee, Luiza Brunet e um retrato de Sonia Braga nua. A foto veio de um editorial realizado para a revista "Playboy" e foi incluída no projeto a pedido da própria atriz, como uma forma de se manifestar contra a censura nas artes, disse Wolfenson em entrevista à Folha de S.Paulo. Wolfenson produz há 47 anos e é conhecido por ter clicado fotos da Playboy e diversos editoriais de moda -como os da revista "Vogue". O evento gratuito será no auditório e no piso térreo da Livraria Martins Fontes (av. Paulista, 509, tel 2167-9900).