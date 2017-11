Polícia utiliza helicóptero para recuperar veículo roubado em Colombo

(foto: Polícia Civil)

Um veículo Kia/Picanto, na cor vermelha, foi recuperado na tarde de quarta-feira (29/11), por policiais civis do Grupamento de Operações Aéreas (Goa) da Polícia Civil, após sobrevoarem a região da Vila Zumbi dos Palmares, em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba (RMC).



O carro foi roubado na segunda-feira (27/11), em Campina Grande do Sul, no bairro Jardim Paulista, quando um homem armado rendeu o motorista, por volta 20h, onde levou o veículo e cerca de R$ 500. O carro foi recuperado após o Goa ser acionado pelo Centro de Comunicações da Polícia Civil (Cepol).



“Em questão de três minutos nossa equipe localizou o veículo abandonado na rua Alceu Kuss”, falou o coordenador do Goa, Renato Coelho, completando que “a aeronave já estava sobrevoando o local visando realizar buscar na região da Vila Zumbi com o objetivo de localizar o automóvel subtraído”.



Na sequência, uma equipe da Polícia Militar compareceu ao local e encaminhou a ocorrência para a Delegacia do Alto Maracanã que já fez a entrega ao proprietário.



“A utilização da aeronave torna os trabalhos de polícia judiciária muito mais célere e eficaz. A eficiência do Cepol faz com que a notícia-crime chegue rapidamente as unidades da policiais propiciando o apoio aéreo de qualidade”, ressaltou Coelho.