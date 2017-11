Português fala sobre 'exílio' no Atlético e elogia futebol brasileiro

Pereirinha em ação pelo Atlético, no jogo contra o Cruzeiro em 2015 (foto: Arquivo Bem Paraná)

O lateral-direito Bruno Pereirinha, 29 anos, concedeu uma longa entrevista ao site portugês Notícias ao Minuto e falou sobre o Atlético Paranaense. Segundo o jogador português, a passagem pelo clube brasileiro foi o pior momento da carreira dele. No entanto, ele ficou surpreso com a qualidade do futebol no Brasil.

Pereirinha chegou ao Atlético em 2015. Disputou apenas 11 partidas naquele ano (quatro como titular) e marcou um gol – no empate em 2 a 2 com o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Em 2016, entrou em campo apenas quatro vezes e acabou afastado.

O jogador disse que não sabe o motivo do 'exílio', de ter sido afastado pelo clube. “Até hoje nunca me foi comunicado. Acharam que eu não me enquadrava nas ideias do treinador ou do clube e meteram-me naquela situação, que acaba por ser muito recorrente no Brasil. Os jogadores ainda estão um pouco expostos a essas decisões, mas, pelo que sei, o próprio sindicato dos jogadores tem-se movimentado bastante para ver se termina com esse tipo de situações. Foi o momento mais difícil da minha carreira. Tu jogas à bola porque queres jogar ao domingo. Não jogas para treinar apenas com quatro ou cinco jogadores e ficar ao domingo em casa”, afirmou.

Pereirinha está hoje no Belenenses, de Portugal. Apesar do afastamento no Atlético, disse que ficou com uma impressão positiva do futebol brasileiro. “Foi muito boa. Eu não tinha muito contato com a liga brasileira, mas a ideia que tinha e que hoje em dia muita gente vai perdendo, porque já passam muitos jogos na televisão portuguesa, é que era um futebol mais lento, muito desorganizado. No entanto, quando cheguei, vi que era um futebol muito dinâmico, muito competitivo e com qualidade. Todos os jogos têm um resultado incerto, não é tanto como aqui. Quando vemos um jogo dos grandes já sabemos mais ou menos o resultado final, por exemplo. Lá não acontece tanto, também pelo calendário mais carregado que as equipas têm”, comentou.

