Curitiba recebe as feras do rugby feminino sul-americano

(foto: Divulgação)

Curitiba receberá, neste final de semana (2 e 3), com entrada franca, a sexta e última etapa do Campeonato Brasileiro de Rugby Feminino, o Super Sevens 2017. São 12 times de diversos estados do Brasil. Estarão em campo as atletas da Seleção Brasileira que venceu, recentemente, pela 13ª vez o Campeonato Sul-Americano.

O Rugby Feminino Brasileiro ocupa posição expressiva no ranking mundial e essa vitória no Sulamericano garantiu sua classificação para os principais campeonatos de 2018, a Copa do Mundo de Rugby Sevens e a Série Mundial.

O Curitiba Rugby Clube é o Bicampeão Brasileiro, tendo vencido o Super Sevens em 2015 e em 2016. Os resultados dessa equipe, que começaram a aparecer em 2013, quando venceu duas vezes no mesmo ano o campeonato juvenil, são frutos dos projetos sociais da entidade, iniciados em 2017.

O Projeto VOR – Vivendo O Rugby – atende diretamente por meio dos seus monitores cerca de 600 crianças de escolas públicas de Curitiba e Região Metropolitana em contraturno escolar. Atende também, indiretamente, por meio da capacitação de professores das instituições conveniadas, mais de 2 mil crianças. O projeto tem metodologia própria com aulas teóricas e práticas, avaliações por níveis de aprendizado e acompanhamento escolar.

Este projeto é tão bem-sucedido que recebeu, em 2014, o único prêmio já conferido ao Brasil pela confederação internacional do esporte, a World Rugby, que concedeu ao VOR em 2014, o Spirit Of Rugby Award.

As atletas de Curitiba, cuja maioria conheceu o esporte por este projeto, deixarão tudo em campo para tentar conseguir o tricampeonato. Porém, nas cinco etapas anteriores, realizadas em Niteroi, São Paulo, Florianópolis, São Paulo e São José dos Campos, respectivamente, ficaram em 3º, 4º, 6º, 3º e 2º lugares. Estão em terceiro lugar na tabela, mas, agora, jogando em casa e com o apoio da torcida, tudo pode mudar.

Super Sevens – Campeonato Brasileiro de Rugby Feminino

Dias 2 e 3 de dezembro, das 8h30 às 16h

Na sede do Curitiba Rugby Clube

SEET – Secretaria do Esporte e do Turismo do Paraná

Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020

Bairro Capão da Imbuia. Curitiba, Paraná

Entrada Franca