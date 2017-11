Obra analisa a história legislativa dos crimes de furto e roubo

(foto: Divulgação)

A Editora Revan lança Crimes de furto e de roubo. A obra tem como intenção analisar as principais propostas legislativas formuladas para os delitos de furto e de roubo. Desde a edição do Código Penal de 1940, os tipos pe­nais básicos do furto e do roubo não sofreram qualquer alte­ração, seja em suas redações típicas, seja nas sanções penais. Apenas houve a inserção ou a alteração de poucas modalidades qualificadas, invariavelmen­te para ampliar o poder punitivo. Ainda assim, foram modificações muito pontuais, e não decorrentes de um interesse político em reformar amplamente a disciplina dos delitos de furto e de roubo.

O Le­vantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), de dezembro de 2014, feito pelo Depar­tamento Penitenciário Nacional, indica que, juntos, o roubo e o furto são responsáveis pela maior percentagem de pessoas presas no Brasil: 38% dos presos, ultra­passando o tráfico de drogas, responsável por 28% do contingente carcerário nacional. Mais detalhada­mente, 25% dos presos cumprem pena por roubo e 13% por furto­.

No livro, a intenção é analisar, com profundidade, a disciplina dos delitos de furto e de roubo. No capítulo 1, é abordado o riquíssimo per­curso histórico das legislações penais dos delitos de furto e de roubo na tradição europeia continental ocidental e, especialmente, no Brasil, a aná­lise histórica é essencial para a compreensão da te­mática.

Nos capítulos 2, 3 e 4, são tratados, respecti­vamente, os delitos de furto (art. 155, CP), de fur­to de coisa comum (art. 156, CP) e de roubo (art. 157, CP). Nesses capítulos, o objetivo é a análise da legislação penal vigente no Brasil, buscando integrar dados da realidade, lições da doutrina penal e a ju­risprudência de nossos Tribunais, e produzindo um quadro abrangente sobre a disciplina jurídico-penal desses delitos.

As principais propostas legislativas para os de­litos de furto e de roubo serão objeto do capítulo 5. O papel do penalista, no mundo atual, não pode mais se limitar aos comentários à lei vigente. É tarefa do penalista posicionar-se sobre a política criminal que se projeta para o futuro do país. Por fim, são apresentadas algumas conclusões gerais, que não têm – nem poderiam ter – a preten­são de substituir a leitura do próprio livro, mas que, para fins de consulta rápida, podem ser úteis.

Sobre os autores:

Christiano Fragoso é mestre em Direito Penal e Criminologia (Universidade Candido Mendes) e Doutor em Direito Penal (UERJ). Professor Adjunto de Direito Penal nos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação na Faculdade da UERJ. Advogado Criminal.

Patricia Glioche é Mestre e Doutora em Direito (UERJ). Professora Adjunta de Direito Penal nos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação na Faculdade de Direito da UERJ. Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Palestrante e professora da Pós-Graduação lato sensu da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Professora do Curso Glioche – Preparatório para Concursos.

Ficha Técnica

Autor(es): Christiano Fragoso e Patricia Glioche

Preço: R$ 56,00

ISBN: 9788571065857

Idioma: Português

Edição: 1ª

Encadernação: brochura

Número de Páginas: 276

Formato: 14 x 21