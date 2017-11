Para Lugano, 'maluco' Ceni voltará ao São Paulo em breve

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Próximo de fazer sua despedida do São Paulo, Diego Lugano lamentou que as eliminações precoces em mata-matas neste ano (Paulistão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana) tenham impedido que o trabalho de Rogério Ceni como técnico durasse pouco tempo no clube -pouco mais de sete meses. Mas, na opinião do zagueiro uruguaio, essa história poderá ser retomada em breve, e com final feliz.

Lugano acredita que o agora treinador do Fortaleza ainda retornará ao clube do Morumbi para terminar o que começou no primeiro semestre de 2017. "Daqui a três ou quatro anos, ele voltará ao São Paulo para ser campeão porque ele não é normal, é maluco pela perfeição, e não vai aceitar essa situação", disse o defensor, em entrevista ao "SporTV".

"Rogério contagiou o elenco. Tínhamos a convicção de que ganharíamos um título este ano, mas aí vieram as eliminações. O elenco não teve a força para reagir, e acabamos prejudicando um pouco a imagem dele. Mas aqui dentro ele deixou conceitos futebolísticos interessantes e modernos, foi aquele cara competitivo e ganhador de sempre", completou.

Reserva na maior parte da temporada, Lugano está em fim de contrato com o São Paulo, mas deverá ser escalado como titular por Dorival Júnior na partida contra o Bahia, neste domingo (3), no Morumbi, partida que vem sendo encarada como uma despedida do ídolo.

Aos 37 anos, o uruguaio ainda não decidiu se continuará a carreira em outro clube ou se aposenta. Ele chegou a ser sondado para ficar no São Paulo em alguma função no departamento de futebol, mas em princípio não conta com essa possibilidade. "Conversaram comigo sobre o que eu pretendia fazer em um futuro próximo. Eles têm a intenção de que eu continue no clube. Não é algo muito profundo, eu não dei muita abertura porque na verdade não sei o que quero. Tenho medo de ficar um vazio, não terminar de virar a página. Hoje, não posso tomar uma decisão porque não estou seguro", afirmou.