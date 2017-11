Emocionada, Taís Araújo se despede de programa na GNT 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Taís Araújo, 39, fez sua última participação no programa "Saia Justa" (GNT) na noite desta quarta (29). A edição itinerante do programa, "Saia Justa por Aí", teve transmissão ao vivo do Teatro Opus, em São Paulo, e marcou a despedida de Araújo. "Eu falei que não ia chorar hoje [quarta]. Mas quando você começou a fazer a abertura do programa, pensei que seria a última vez que eu iria vê-la fazendo", disse Taís à Astrid Fontenelle, apresentadora do programa. Além de Fontenelle, estavam presente as apresentadoras Mônica Martelli e Pitty, que contaram com a participação das convidadas especiais Claudia Raia e Mônica Iozzi. "Depois você começou a apresentar o último bloco e eu vi seu olho cheio d'água. Então, eu falei: 'não vou olhar pra Astrid'. Aí, a Mônica começou a chorar e ferrou com a minha vida", completou Taís, brincando. Esta foi a última edição do "Saia Justa Por Aí", que já passou por Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte. O projeto retornará em 2018. O programa tradicional, que vai ao ar todas as quartas às 21h30, terá a participação temporária de Fernanda Gentil até março de 2018, quando Gabi Amarantos assume o lugar de Taís Araújo. A atriz optou por deixar o programa para se dedicar a outros projetos como, por exemplo, às gravações da quarta temporada de "Mister Brau", série que protagoniza ao lado do marido, Lázaro Ramos.