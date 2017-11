Site possibilita que pessoas cadastrem espaços para compartilhamento de ambiente

Que tal aproveitar o final de ano, o espírito de Natal e as confraternizações das empresas e cadastrar gratuitamente seu espaço na nova plataforma que incentiva o compartilhamento de ambientes?! No site www.spacefree.com.br o cadastro é feito de maneira gratuita e fácil, em alguns minutos o proprietário cadastra e deixa o local disponível para locação. “O objetivo é incentivar eventos diferenciados, oferecendo imóveis que não eram comumente locados apenas por algumas horas. Aí entram restaurantes, auditórios, estacionamentos, salas de reuniões, uma chácara com cachoeira, um galpão e o que mais surgir de ideias”, conta o empreendedor.

A grande sacada é reduzir os custos de manutenção, compartilhando o espaço na hora em que ele não estiver sendo usado. Qualquer espaço pode ser cadastrado e alugado. O anunciante cadastra gratuitamente o espaço disponível no site e o organizador do evento solicita a reserva para 4, 8 ou 12 horas de duração, por exemplo. É bem similar ao “Airbnb”, mas direcionadopara eventos.

Outro exemplo é de um restaurante que só abre no almoço, e assim pode receber palestras ou reuniões à noite. O contato é sempre entre o anunciante e o locatário e pelo site se resolve tudo, até o pagamento, do qual 15% vai para a plataforma virtual. O valor do aluguel é definido pelo proprietário do imóvel. Uma forma de incentivar eventos em locais diferenciados, reduzir custos e ainda ganhar dinheiro com um espaço teoricamente parado. Quem sabe seu Natal pode ser em um local muito especial encontrado no SpaceFree. Ou ainda um dinheiro que você não estava esperando pode vir da locação do seu espaço que estava vazio?

A história

Quando estava noivo, Marcel Heilborn procurou um espaço diferenciado para a festa de casamento, mas não conseguiu nenhum local em que o tempo de locação fosse menor que 6 meses, o que tornou inviável a ideia de casar fora de um espaço tradicional de eventos. E foi daí que alguns meses depois surgiu a ideia do Space Free, uma startup que conecta espaços disponíveis com o público.