(foto: Reprodução/Futebolinterior.com.br)

O meia Renatinho, 25 anos, foi eleito o craque da Série B pelo site Futebol Interior. O jogador do Paraná Clube entrou na seleção dos 11 melhores da competição, junto com o zagueiro Iago Maidana, companheiro de equipe.

Renatinho marcou nove gols em 33 jogos na competição. Foi o artilheiro da equipe no torneio e no total de temporada (fez 18 gols em 54 partidas em 2017).

Na lista de goleadores da Série B, o jogador do Paraná ficou em 11º lugar. O líder desse ranking foi o atacante Bergson, do Paysandu, com 16 gols em 28 partidas.

Renatinho foi o terceiro da competição em assistências, com oito passes para gols. Só ficou atrás do atacante Artur (Londrina), que somou 11, e do meia D´Alessandro (Inter), com 10.

O atacante Artur, 19 anos, do Londrina, foi eleito a revelação da Série B.

Iago Maidana, 21 anos, é outro destaque do Paraná na lista dos melhores da competição. Disputou 24 partidas e marcou cinco gols na Série B. Ele pertence ao São Paulo e estava emprestado para o time paranaense. A diretoria do Paraná tenta renovar o empréstimo, mas a tendência é que o clube paulista negocie o jogador para outra equipe.

A permanência de Renatinho para 2018 é incerta. O Paraná tenta renovar o contrato com o jogador, mas a concorrência é forte, com diversos clubes do Brasil e do Exterior.

A SELEÇÃO DA SÉRIE B

Do site Futebol Interior

Goleiro: João Ricardo (América-MG)

Lateral-direito: Éder Sciola (Brasil-RS)

Zagueiro: Iago Maidana (Paraná)

Zagueiro: Rafael Lima (América-MG)

Lateral-esquerdo: Romário (Ceará)

Volante: Rodrigo Dourado (Internacional)

Meia: Renatinho (Paraná)

Meia: Mazinho (Oeste)

Atacante: Artur (Londrina)

Atacante: Bergson (Paysandu)

Atacante: Pottker (Internacional)

Técnico: Enderson Moreira (América-MG)