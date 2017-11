Curitiba prorroga prazo para indicar imóvel com desconto de IPTU

(foto: Luiz Costa/SMCS)

Devido à grande procura no último dia, a Prefeitura de Curitiba estendeu o prazo para os contribuintes indicarem os imóveis que terão desconto no IPTU no ano que vem, dentro do programa Boa Nota Fiscal.

A data final, nesta quinta (30/11), foi prorrogada para o dia 05/12, próxima terça-feira, às 23h59.

O procedimento é feito principalmente pelo site, que apresentou instabilidades ao longo do dia em decorrência do intenso fluxo.

Serviço

Cadastramento dos imóveis e créditos: de 1º a 05/12/2017.

Desconto vale para o IPTU a ser pago em 2018, até o limite de 30% do imposto devido.