Guarani anuncia contratação de Fernando Diniz

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dia após 'abrir negociação' com Fernando Diniz, o Guarani anunciou nesta quinta-feira (30) a contratação do treinador, vice campeão paulista pelo Audax em 2016. Fernando Diniz chega para substituir Lisca, que teve sua saída confirmada na última quarta-feira (29). Ele chegou ao clube em outubro e, apesar do baixo rendimento (duas vitórias, quatro empates e duas derrotas), conseguiu evitar o rebaixamento do Guarani para a Série C.

"Fernando Diniz é o novo treinador do Guarani. O mineiro de 43 anos fechou contrato com o Bugre na tarde desta quinta-feira e comandará o alviverde por uma temporada. A apresentação será realizada amanhã (1º) [sexta], às 10h, na Sala de Imprensa", comunicou o Bugre.

Fernando Diniz era o técnico em evidência no futebol paulista, especialmente no primeiro semestre, quando figurou até entre os cotados para substituir Tite no Corinthians. Com uma ideia de futebol que priorizava o toque de bola e a saída para o ataque sem os tradicionais "bicões", o treinador conseguiu levar o Audax à decisão do Paulistão, eliminando São Paulo nas quartas, Corinthians na semi e sendo parado apenas pelo Santos na decisão.

Em seguida, por meio de uma parceria entre Audax e Oeste, Fernando Diniz comandou a equipe de Itápolis -que passou a jogar em Osasco- na Série B, mas o futebol apresentado pelo time, com jogadores totalmente diferentes do vice paulista, não foi tão bom. Já nesta temporada, Fernando Diniz não conseguiu evitar o rebaixamento do Audax para a Série A-2 do Paulista. Pouco depois, deixou o clube e desde então vinha analisando propostas.