Instabilidades dificultam acesso ao WhatsApp em todo o mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Usuários de todo o mundo relataram instabilidade no uso do WhatsApp na tarde desta quinta-feira (30). "Usuários do WhatsApp no mundo estão sem acesso ao serviço. Nos desculpamos pela inconveniência e estamos trabalhando para resolver a questão o mais rápido possível", afirmou a empresa, em nota. O site Down Detector, que registra reclamações de usuários, trazia mensagens dando conta da queda do serviço em países como Itália, Uruguai, Índia e Estados Unidos, por exemplo. Foram recebidas mais de 2.000 reclamações, com pico por volta das 17h. A empresa confirma que o problema afeta usuários de todo o mundo e que atua para corrigi-lo o mais brevemente possível. A reportagem conseguiu usar o serviço após cerca de meia hora de instabilidades por volta das 17h30.