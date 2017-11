Festival Kubik acontece neste fim de semana em Curitiba

(foto: Divulgação)

Curitiba recebe no próximo final de semana a Kubik, uma das festas mais comentadas do mundo, que contará com apresentações em todas as sextas e sábados até o dia 23 de dezembro, na Usina5, novo espaço para eventos multiculturais da cidade.

O evento aposta em um conceito inédito, criado pelo Balestra Berlin Team, um grupo de criativos focados na fusão entre luzes e arte, e recria sólidos geométricos utilizando grandes cubos de água com iluminação especial, que criam uma experiência imersiva de acordo com a sincronia da música.

A estreia será com assinatura Supercool, que apresenta Young Marco (UK) e PillowTalk (EUA), além de Biel Précoma, Dani Souto e Phil Mill, a partir das 23h do dia 1º de dezembro. Já no dia 2, a Tribe Club apresenta na Kubik Curitiba, D-Nox (GER), além de Gabe e Du Serena.

A entrada do evento será pela Rua Constantino Bordignon, 5, Prado Velho.No Brasil, a Kubik já passou por São Paulo e Belo Horizonte.

A temporada na capital paranaense conta com a produção da T2 Eventos e Mono Produções, unindo luz, espaço urbano e som, unindo um ambiente único. O patrocínio é da Heineken e da Burn Energy.



O local - O Usina 5 é um complexo de galpões construído há pouco mais de meio século, onde se fabricava açúcar, sal e café, que agora é parte viva de Curitiba. Um espaço de quase 50 mil metros quadrados, situado em uma região central da cidade, que ficou abandonado por anos, foi revitalizado e preparado para se tornar palco de grandes eventos culturais alternativos.



A agenda - As oito festas da temporada curitibana da Kubik acontecem em parceria com núcleos e selos, que ditam o tom da diversidade nos line-ups.

1º/12 (sexta) - Supercool em Kubik CWB Opening, apresenta Young Marco (UK), PillowTalk (EUA).

02/12 (sábado) – Tribe Club em Kubik CWB Opening, apresenta D-Nox (GER) e Gabe (BRA).

08/12 (sexta) – Techno Perfect w/ Sebastian Voigt (salon – Zur wilden Renate), HNQO, Aninha, Gromma e Victor Enzo

09/12 (sábado) – Radiola apresenta BLANCAh, Albuquerque aka Borgman, Leo Janeiro, Haustuff e Ella Whatt

15/12 (sexta) – Patterns music & Sweetuf Records apresentam Cab Drivers (live + dj set), Weslwy Razzy e tknt soundsister

16/12 (sábado) – Laguna Music apresenta Archie Hamilton, mais CAOAK, Petri e Thariel B.

22/12 (sexta) - a divulgar

23/12 (sábado) - a divulgar

Serviço:

Kubik Curitiba

Data: 1º de dezembro até 23 de dezembro | Sextas e Sábados

Local: Usina 5

Entrada pela Rua Constantino Bordignon, 5 – Prado Velho

Horário: A partir das 20 horas.

Ingressos: A partir de R$30 (primeiros lotes e dependendo do dia)

Não está acrescido o valor referente à taxa de administração do Alô Ingressos.

*Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do Sympla e do Alô Ingressos (loja física Alô Ingressos – Shopping Curitiba; nas lojas Blood Stream [Shopping Mueller, Estação, Parkshopping Barigui, Palladium e Total]; Auto Posto Petrocenter Ecoville e Auto Posto Sorriso; e pelo site www.aloingressos.com.br. Também estão sendo vendidos ingressos em pontos na cidade de Maringá, além dos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro (confira os locais de venda no site da Alô Ingressos).

Forma de pagamento: Dinheiro | Débito | Crédito

Sound System: Pure Groove Systems e Danley Sound Labs Brasil

Classificação: 18 anos.

Produção: T2 Eventos e Mono Produções

Patrocínio: Burn energy e Heineken

Informações: (41) 3042-6262 e pelo facebook @kubikcuritiba

Estacionamento no local