Camila Queiroz anuncia que se casa com Klebber Toledo em 2018

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Camila Queiroz contou em entrevista à Ana Maria Braga, no "Mais Você", que vai se casar com Klebber Toledo no segundo semestre de 2018. O casal vai subir ao altar em Jericoacoara, no Ceará. "Lá é mágico. E casamento tem que ser em um lugar assim", disse a atriz nesta quinta (30). A intérprete de Luiza em "Pega Pega" contou ainda que "não foi com a cara" do noivo assim que o conheceu, nos bastidores do "Criança Esperança" em 2015. "Não foi amor à primeira vista. Não lembro o porquê, mas achei ele muito chato, metido e todo certinho." Queiroz ainda disse que namorava na época, mas em 2016 o namoro não estava indo bem e acabou em junho, quando ela passou a olhar Toledo "com outros olhos". Os artistas começaram o relacionamento durante as gravações da novela "Êta Mundo Bom" e assumiram a relação em agosto de 2016. Em junho de 2017, eles revelaram que estavam noivos. A atriz não economizou elogios ao falar do futuro marido. "O Klebber é muito gentil com o mudo, ele trata as pessoas como se elas fossem únicas." Toledo surpreendeu a atriz ao aparecer no telão do "Mais Você" com uma mensagem. "Tenho muito orgulho de você. Sou muito apaixonado. Você é mulher de fibra, pronta para tudo. Que você cresça cada dia mais porque você merece", disse ele.