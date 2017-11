'Quero fazer algo relevante e não só para dar bilheteria', diz Anitta sobre atuar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com uma carreira internacional em plena ascensão, lançando um hit mundial por mês, Anitta, 24, também quer atuar. "Tenho vontade de ser atriz. Já recebi convite. Mas quero fazer algo que seja relevante e não só para dar bilheteria, vender e ganhar dinheiro." Em entrevista a revista "Top Magazine", a artista afirmou que quer fazer "algo que vá lhe orgulhar do trabalho." À publicação, Anitta também afirmou que pertence a uma categoria que sofre discriminação. "Da favelada, emergente, mulher e da pessoa que é sensual." Anitta é famosa por sempre se lembrar de suas origens. Em outubro, após ganhar o Prêmio Multishow de melhor cantora do ano, a artista agradeceu a honraria em um texto no Instagram ressaltando suas origens e as dificuldades que passou. "Um dia eu espero poder e conseguir mostrar pra vocês o quanto é difícil trilhar este caminho que escolhi sendo mulher, jovem, transparente e favelada. Crescer onde cresci, sem grana, sem estrutura, sem oportunidades, começar cantando o ritmo que sofria preconceito por maior parte da população, ser sensual, ser solteira (ok, agora finalmente não mais), livre, estudiosa, esforçada, trabalhadora, dedicada, independente, 'pegadora' e plastificada assumida num país 'conservador'", disse à época. CASAMENTO Em novembro, Anitta e o então namorado Thiago Magalhães, 26, deram um "up" no relacionamento. Eles assinaram um contrato de união estável em um cartório da Barra da Tijuca, no Rio. Juntos desde maio deste ano, o casal evita publicar fotos em suas redes. Anitta confirmou o namoro dois meses depois, em julho, durante o lançamento do clipe "Sua Cara".