Caixa mais que dobra lucro no 3º trimestre, para R$ 2,17 bilhões, diz BC

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O lucro líquido da Caixa Econômica Federal cresceu 117% no terceiro trimestre em relação a igual período de 2016, chegando a R$ 2,17 bilhões, informou o Banco Central nesta quinta (30). De acordo com o BC, as despesas da Caixa com pessoal chegaram a R$ 5,59 bilhões entre julho e setembro, número comparável com o do ano passado. As demais despesas administrativas caíram 13,4%, para R$ 2,58 bilhões. Já a soma das receitas com tarifas e serviços do banco no trimestre somaram R$ 6,3 bilhões, um aumento de 11,6% ante o reportado pela Caixa para o mesmo período de 2016. O resultado da Caixa em provisões contra inadimplência no terceiro trimestre foi de R$ 3,2 bilhões, quase R$ 2 bilhões a menos que o aprovisionado no ano passado. A Caixa ainda não divulgou seus resultados do terceiro trimestre.