'Não me sinto bonita o tempo todo', diz Juliana Paes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No maior estilo "gente como a gente", Juliana Paes, 38, também tem seus momentos de não se achar bonita. "Acho chato gente que acredita demais na própria beleza. Não me sinto bonita o tempo todo", disse a atriz durante participação no "Conversa com Bial", talk show de Pedro Bial na Globo, que vai ao ar nesta quinta (30). "Acho que fico bonita dependendo da luz, da roupa e da personagem", completa. A intérprete da "perigosa" Bibi em "A Força do Querer", folhetim de Gloria Perez que acabou em outubro, é considerada uma das mulheres mais bonitas do país. Por três vezes —em 2006, 2007 e 2012—, Juliana foi eleita a mulher mais sexy da tradicional lista da revista "VIP". Em 2017, o posto foi de Paolla Oliveira, que contracenou com a atriz na última trama da faixa das nove da Globo como a policial ?e rival? Jeiza. Nos próximos dias, ela volta a telinha no "Vale a Pena Ver de Novo", também da emissora carioca, que vai reprisar a novela "Celebridade". Na trama de Gilberte Braga exibida em 2003, Juliana deu vida à Jacqueline Joy, uma aspirante a famosa que aprontava todas com a manicure Darlene, papel de Déborah Secco.