Palmeiras bate Corinthians nos pênaltis e conquista a Copa do Brasil sub-17

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras é o campeão da Copa do Brasil sub-17. A equipe alviverde perdeu por 1 a 0 para o Corinthians no tempo normal do jogo de volta das finais, mas levou a melhor nos pênaltis nesta quinta-feira (30), no Pacaembu. Na ida, em Itaquera, os palmeirenses também haviam vencido pela diferença mínima. O gol que deu sobrevida deu sobrevida ao Corinthians foi anotado por Mascarenhas no segundo tempo. Já nas penalidades, o Palmeiras fez 4 a 3, com duas defesas do goleiro Lucas Bergantin. Este foi primeiro título do time alviverde na competição. O clube alvinegro, por outro lado, conquistou a taça em 2016 —o Internacional é o maior campeão, com duas conquistas. A campanha alviverde passou por Brasil de Pelotas, Atlético-MG, Vasco e Flamengo. Já o Corinthians eliminou Londrina, Grêmio, Vitória e Chapecoense. Mesmo com a vantagem obtida na partida de ida, o Palmeiras se expôs desde o início do jogo e quase marcou com Guilherme Vieira. Antes do gol de Mascarenhas, a melhor chance do Corinthians havia ocorrido aos 27min do primeiro tempo, quando Lucas Piton bateu no contrapé do goleiro Magrão, que deu o rebote, não aproveitado pelos corintianos.