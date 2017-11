Governo e oposição da Venezuela iniciam diálogo

Pressionado por sanções impostos pelos Estados Unidos e pela necessidade de conseguir acordos que permitam o refinanciamento de sua dívida, o governo da Venezuela se reunirá hoje com a oposição em Santo Domingo para que o impasse na resolução da crise política e econômica do país cesse. Integrantes do governo de Nicolás Maduro e do grupo de oposição Mesa da Unidade Democrática (MUD), aliança que tem quase três dezenas de partidos opositores, concordaram em fazer reuniões em 1º e 2 de dezembro com a participação do chanceler dominicano Miguel Vargas e de representantes de Bolívia, Chile, México, Paraguai e Nicarágua. As possibilidades de êxito são incertas, em meio a um clima de desconfiança mútua e diante da negativa de alguns líderes opositores de chegar a um acordo com o governo. Além disso, Maduro busca aliviar as sanções impostas em agosto pelo governo de Donald Trump, tendo como objetivo renegociar a dívida externa que, segundo o presidente venezuelano, se tornou quase impossível de pagar devido ao “bloqueio” financeiro encabeçado pelos Estados Unidos.

PETROLÍFERA

Presos

Dois ex-presidentes da estatal venezuelana do setor de petróleo, a PdVSA, foram detidos por supostos atos de corrupção, anunciou ontem a Procuradoria Geral. Os executivos detidos foram Nelson Martínez e Eulogio Del Pino, também ex-ministros do Petróleo do país no governo do presidente Nicolás Maduro. O procurador-geral, Tarek William Saab, afirmou em entrevista coletiva que a dupla foi detida por desvio de recursos públicos e associação para o crime, entre outros delitos. Del Pino e Martínez foram presos na madrugada de ontem.

CHINA

Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, escreveu no Twitter ontem que as gestões do governo chinês para convencer a Coreia do Norte a mudar de rumo em relação a seu programa nuclear e de mísseis surtiu pouco efeito. Trump se referiu ao líder norte-coreano, Kim Jong Un, como “Homenzinho do Foguete”. “O enviado chinês, que acaba de retornar da Coreia do Norte, parece não ter tido nenhum impacto sobre o Homenzinho do Foguete”, afirmou. “É difícil acreditar que seu povo e os militares aguentem viver em condições tão horríveis”.

ITÁLIA

Bolsa família

O governo italiano inaugura hoje um programa social semelhante ao Bolsa Família brasileiro, transferindo renda a pessoas vivendo em situação de pobreza. O Reddito di Inclusione entregará entre R$ 720 e R$ 1.870 ao mês por família, a partir do número de integrantes -o valor máximo corresponde a cinco ou mais pessoas. Segundo a deputada ítalo-brasileira Renata Bueno, eleita pela circunscrição latino-americana da Câmara Italiana, o projeto ganhou forma no governo do ex-premiê Matteo Renzi por influência do caso brasileiro.

LIBERDADE

Imprensa

A liberdade de imprensa no mundo atingiu seu pior nível desde 2000, apontou um estudo da ONG britânica de defesa da liberdade de expressão Artigo 19 em parceria com o banco de dados V-Dem. O relatório analisou a diversidade e independência da mídia em 172 países no período entre 2006 e 2016. A análise se baseia em indicadores como viés e corrupção, censura à internet, acesso à Justiça, assédio a jornalistas e igualdade de gênero e classe social. Os critérios compõem uma métrica batizada de Expression Agenda pela ONG.