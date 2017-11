Marinha da Argentina finaliza busca por sobreviventes de submarino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após 15 dias sem notícias do submarino ARA San Juan, a Marinha argentina anunciou nesta quinta-feira (30) que deu por finalizada a etapa de resgate de "pessoas". A embarcação levava 44 tripulantes quando desapareceu. O porta-voz Enrique Balbi afirmou, no entanto, que as operações de buscas pelo submarino continuam no fundo do mar. Enquanto Balbi lia o comunicado na sede da Marinha em Buenos Aires, familiares dos tripulantes se retiravam da Base Naval de Mar del Plata entre lágrimas. Socorrista e perito naval ouvido pela reportagem na quarta-feira (30) havia dito que encontrar tripulantes com vida era uma questão de "milagre" e não uma situação razoável.