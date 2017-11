Curitiba recebe vitrine do mercado imobiliário de Santa Catarina

Curitiba sedia desde ontem, no ExpoUnimed, um evento inédito: a 1ª Feira de Imóveis do Litoral Catarinense de Curitiba, que reúne pela primeira vez na cidade representantes do setor imobiliário nobre de Santa Catarina (Balneário Camboriú, Itapema, Bombinhas, Meia Praia, Porto Belo, Navegantes e Itajaí) para apresentar seu portfólio e prospectar compradores em outro Estado. A feira vai até domingo.

Com uma bem estruturada rede de serviços e produtos – somada a facilidades inigualáveis de negociação e belezas naturais como praias e muito verde –, Santa Catarina atrai compradores principalmente de Curitiba, que atualmente representam 23% do público que adquire imóveis em Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, Bombinhas, Meia Praia, Navegantes e Itajaí. Os demais grandes investidores da região estão nos demais Estados do Sul e também em São Paulo, Mato Grosso e Argentina.

“Até o final do ano trabalharemos com 100% das construtoras de Itapema e de Balneário Camboriú, totalizando mais de mil imóveis cadastrados”, diz Diógenes França Ferraz, da França Ferraz Assessoria Imobiliária, atuando há 20 anos no setor, e idealizador da iniciativa pioneira.

Segundo França Ferraz, um dos grandes diferenciais do mercado local é a burocracia zero, que permite uma negociação mais livre e flexível. “Ao contrário do restante do mercado imobiliário nacional, as construtoras desta área de Santa Catarina aceitam entradas baixas e permitem o parcelamento direto em até 100 vezes, sem financiamento com instituições bancárias”, diz o empresário. “Esse formato permite aos compradores até 35% de retorno do investimento em apenas 12 meses após a compra”, garante.