Paraná diagnostica 31 casos de câncer de pele a cada dia

Seguindo na onda colorida de conscientização sobre questões de saúde, o mês que se inicia hoje marca o início da campanha Dezembro Laranja. Com o tema “Se exponha mas não se queime”, busca informar a população sobre as formas de prevenção do câncer de pele.

No Paraná, foram 11.330 novos casos da neoplasia em 2016, segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o equivalente a 31 diagnósticos por dia ou ainda um novo caso a cada 46 minutos. As ocorrências de câncer de pele representam 25% do total de diagnósticos de câncer no Estado, estando dividido em dois tipos: melanoma e não melanoma. Enquanto o primeiro tem origem geralmente nas células basais ou escamosas, o outro se origina nos melanócitos, as células produtoras de melanina.

No caso do câncer de pele não melanoma, o mais frequente em todo o país, foram 10.710 novos casos no Paraná em 2016, com taxa de incidência de 108,82 entre os homens e de 83,27 entre as mulheres, considerando-se um grupo de 100 mil indivíduos. Por outro lado, apresenta altos percentuais de cura se for detectado precocemente, tanto que, embora seja o de maior incidência entre os tumores de pele, é também o de mais baixa mortalidade.



Já os casos de neoplasias de pele melanoma totalizaram 620 diagnósticos no ano passado, com taxa de incidência por 100 mil habitantes em 5,39 entre os homens e 5,29 entre as mulheres. É considerado o câncer de pele mais grave devido à alta probabilidade de metástase, ou seja, de o tumor se espalhar além do local onde começou. Ainda assim, o prognóstico desse tipo de câncer pode ser considerado bom, se detectado nos estágios iniciais.

Esses tumores estão relacionados a alguns fatores de risco, principalmente a exposição aos raios ultravioletas do sol, enquanto outros fatores de risco incluem a cor de pele, olhos e cabelos claros, sensibilidade ao sol, sistema imune debilitado, histórico familiar e exposição a radiação artificial.

No ano passado, um estudo da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) apontou que 106 milhões de brasileiros, o equivalente a 70% da população, se expõe de forma intencional ao sol nas atividades de lazer. Por isso, algumas recomentações são importantes, como evitar exposição ao sol das 10 às 16 horas e utilizar filtros solares com fator de proteção 15 ou mais, além de roupas, chapéus, guarda-sol e óculos escuros.

Dezembro Laranja promove atendimento de graça

O Serviço de Dermatologia do Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (CHC-UFPR) promove exames e consultas rápidas e gratuitas à população, amanhã, das 9 às 15 horas. Além do HC participam da ação em Curitiba o Ambulatório de Especialidades do Hospital Evangélico e a Santa Casa. Estes três locais na Capital são um dos dez pontos no estado que vão participar da campanha do Dezembro Laranja, apoiada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Janyana Deonizio, uma das dermatologistas do CHC e coordenadora da ação no Paraná, diz que a conscientização é essencial para a saúde do indivíduo.

“Faremos exames visuais de pele em busca de lesões”, afirma. “Após o procedimento, as pessoas vão ser orientadas a continuarem se prevenindo ou encaminhadas para acompanhamento profissional”.

Além da equipe da Dermatologia do CHC, vão participar residentes e acadêmicos de medicina da UFPR. Os atendimentos vão ser feitos com o auxílio de dermatoscópios, aparelho que amplia a imagem de dez a 20 vezes.

1.406 mortes

decorrentes do câncer de pele foram registradas no Paraná em cinco anos, segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde. O ano de 2015, último ano com dados disponíveis, foi o que registrou o maior número de óbitos, com 304. Já Curitiba é o município com a maior concentração de fatalidades, com 272 no período analisado (2011 a 2015).

Casos novos de câncer de pele em 2016

Paraná

Casos de Câncer Homens Mulheres Total Pele melanoma 300 320 620 Não-melanoma 5.950 4.760 10.710 Todos 6.250 5.080 11.330

Capital