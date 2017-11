Revelação da temporada da NBA revela elogio de LeBron James

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Favorito ao prêmio de novato da temporada da NBA, o armador Ben Simmons, do Philadelphia 76ers, ouviu um elogio de peso de LeBron James há alguns anos. Em um perfil publicado pela revista “Sports Illustrated” nesta quarta-feira (30), o australiano de 2,08m revelou o que o melhor jogador de basquete da atualidade comentou antes mesmo da estreia de Simmons na NBA. “Você tem uma oportunidade de ser melhor do que eu. Mas você não pode pular etapas. Você tem que fazer o trabalho”, disse James, de acordo com uma memória de Simmons. Agenciado pela empresa Klutch Sports, a mesma de LeBron James, o australiano conhece o astro dos Cavaliers desde os 17 anos, quando encontrou LeBron em sua academia localizada em Las Vegas. “Parte da grandeza dele [LeBron] é que ele quer que os outros sejam tão bons quanto ele”, elogiou o armador. Simmons aguardou até os 21 anos para finalmente estrear na NBA. No ano seguinte ao encontro com LeBron, o armador realizou sua primeira —e única— temporada no basquete universitário americano, registrando números expressivos pelo time da Louisiana State University (LSU). Ao final daquela temporada de basquete universitário e também da NBA, Simmons se inscreveu para o draft da maior liga de basquete do mundo. Favorito a ser a primeira escolha do evento, ele foi prontamente selecionado pelo Philadelphia 76ers, só que uma fratura no pé durante a pré-temporada da NBA impediu que ele pisasse em quadra naquele ano. A oportunidade chegou somente em 2017, e Simmons não tem decepcionado. Ao lado do pivô Joel Embiid, outra promessa, o armador tem ajudado o 76ers em uma campanha respeitável na temporada da NBA. Com mais de um quarto da competição disputada, a equipe da Philadelphia é a quinta colocada na Conferência Leste, com 12 vitórias e oito derrotas. Com médias de 18,7 pontos, 9,5 rebotes e 7,2 rebotes por partida, Simmons é um dos principais motivos para tal campanha, que justificou o “Processo” pelo qual os Sixers passaram nos últimos anos, com derrotas em abundância em busca de altas escolhas no draft.