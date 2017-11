Paraná mantém estratégia de vacinação contra a dengue

A Secretaria de Estado da Saúde vai manter a oferta da vacina contra a dengue nos 30 municípios definidos para receber a campanha desde 2016. O anúncio, feito na quarta-feira, é uma resposta à Nota da Anvisa que incluiu a recomendação de que as pessoas não expostas ao vírus da dengue não devem ser vacinadas.

“Essa nota da Anvisa reforça a estratégia adotada pelo Estado, que ofereceu a vacina somente nos 30 municípios que concentravam 82% dos casos registrados no Paraná, 91% dos casos graves e 87% das mortes por dengue. São as cidades que enfrentaram epidemias consecutivas, com alta circulação viral e que registraram grande magnitude de casos”, esclareceu o secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto.

O secretário ressalta que 80% dos casos de primeira infecção por dengue é assintomática, ou seja, a pessoa não identifica a doença. Portanto, mesmo aqueles que não tiveram o diagnóstico de dengue, mas vivem em cidades endêmicas, podem ter tido contato com o vírus, o que reforça a decisão do Paraná em vacinar nos municípios selecionados.

As evidências científicas apresentadas pela empresa produtora demonstram claramente que a vacina não causa dengue.