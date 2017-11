O fim de semana em Curitiba tem previsão de céu parcialmente encoberto amanhã, e muitas nuvens no domingo, mas sem perspectiva de chuva nos dois dias. No domingo, os ventos devem ser moderados, na casa dos 21 km/h e, a partir de segunda, a intensidade deve aumentar, chegando aos 40 kim/h. Também na segunda-feira está prevista a chegada de uma frente fria com chuva.