Mutirão de pintura renova 'a cara' de casa de crianças

Trabalho de pintura no Lar Batista Esperança reuniu voluntários (foto: Franklin de Freitas)

O Lar Batista Esperança (LBE), localizado no Pilarzinho, ganhou uma nova “cara” na tarde de ontem. É que o projeto Mueller Ecodesign Social promoveu um mutirão de pintura no local, que abriga sete adolescentes com idade entre 13 e 17 anos, além de ter promovido uma oficina para os jovens.

A iniciativa é uma das séries de intervenções previstas pelo projeto, que teve o lar que fica na Rua Augusto Hauer como o eleito por meio de uma votação nas redes sociais para receber uma ampla reforma, uma verdadeira transformação que está sendo promovida por 13 empresas de arquitetura e 24 profissionais selecionados.

Cada uma dessas empresas se responsabilizou pela revitalização de um cômodo da casa, que acolhe crianças e adolescentes encaminhados pelo Conselho Tutelar e pela Vara da Infância e Juventude. Ali, além de moradia, recebem alimentação, vestuário, higiene, lazer e assistência psicológica.

Os trabalhos do projeto junto à instituição, inclusive, já estão na reta final, tanto que a entrega da instituição reformada está prevista para este mês. No ano que vem, uma exposição dentro do Shopping Mueller deverá mostrar ao público cada etapa do Mueller Ecodesign Social deste ano, já que tudo está sendo documentado por meio de fotos e vídeos.

Criado há 10 anos, desde 2014 o projeto tem como apelo principal o caráter social, cujo objetivo não é apenas reformar, mas transformar instuições que prestam serviços à juventude paranaense. Em anos anteriores, os beneficiados haviam sido a Casa do Piá 1, a Casa das Meninas e o Portal do Futuro, no Bairro Novo.

Primeiro Cmei de Curitiba ganha cores novas para comemorar 40 anos

O primeiro Centro Municipal de Educação Infantil de Curitiba, o Cmei Vila Camargo, no bairro Cajuru, completou 40 anos de funcionamento em 22 agosto e, como presente de um grupo de voluntários, ganhou pintura nova. A revitalização do Cmei Vila Camargo foi uma ação do projeto “Quem ama, cuida e respeita”, coordenado pelo bispo da Igreja Universal do Reino de Deus no Paraná, Aroldo Martins. Além da pintura interna e externa, o grupo também se encarregou de pequenos reparos, auxiliando a Prefeitura na manutenção do equipamento.

O Cmei Vila Camargo atende 158 crianças de 3 meses a 5 anos em salas de Berçário 2, Maternal 1 e 2 e Pré 1 e 2. Essa estrutura é mantida por uma equipe de 33 profissionais que acompanham as crianças em atividades pedagógicas e de lazer . O público atual da unidade representa a quarta geração de alunos. “Entre eles há netos dos primeiros frequentadores”, conta a diretora Tatiana Honório da Silva.