Governo oferta testes rápidos (foto: Arquivo/Sesa-PR/AN-PR)

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, apresenta, hoje, em Curitiba, a nova Campanha de Prevenção para o HIV e Aids de 2018 e o novo Boletim Epidemiológico de HIV/Aids, com dados atualizados. As ações fazem parte das comemorações do Dia Mundial de Luta contra a Aids, comemorado hoje. O anúncio do ministro acontece junto com uma ação da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, às 15h30, no Salão de Atos do Parque Barigui.

A partir deste horário serão realizados testes rápidos gratuitos e a entrega da certificação de Curitiba pelo fim da transmissão vertical e testes rápidos. O município é o primeiro do Estado a receber a honraria. Além da Capital paranaense outras dez cidades atingiram o mesmo resultado.

Ainda em comemoração à data, a Secretaria de Estado da Saúde realiza na Praça Rui Barbosa, das 9 horas às 16h30, testes rápidos gratuitos à população. Serão feitos testes orais, não invasivos, nos quais coleta-se fluído da mucosa oral para detecção do vírus. Quem receber um resultado positivo fará um novo teste de comprovação, com coleta de sangue do dedo.

Casos

No Paraná, os registros mostram caminhos inversos do HIV e da aids. Entre 2013 e 2016 os casos de aids tiveram uma redução, passando de 1.677 novos registros para 1.202. Já as ocorrências de HIv foram de 1.490 em 2013 para 2.631 em 2016, muito pelo avanço nas populações mais jovens. Dados epidemiológicos e pesquisas de comportamento apontam que a juventude não tem feito uso da camisinha em todas as atividades sexuais – é nessa faixa etária que estão os maiores números de infecção pelo HIV/Aids.