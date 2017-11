Prefeitura abre licitação para terminar reforma do Terminal Santa Cândida

A Secretaria de Obras Públicas da Prefeitura de Curitiba abriu, nesta quinta-feira (30), o edital de licitação para retomada das obras de reforma e ampliação do terminal Santa Cândida. “Mais uma importante obra que estava parada e será retomada pela nossa gestão. Com gestão e muito trabalho estamos transformando Curitiba”, afirmou o prefeito Rafael Greca.

O processo será feito através do Regime Diferenciado de Contratação (RDC) – presencial, do tipo maior desconto. O valor inicial é de R$ 3,7 milhões (R$ 3.726.394,70), através de um convênio com a Caixa Econômica Federal.

Para o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, Eduardo Pimentel, a expectativa é concluir todo o processo licitatório para começar até março as obras. “Depois de iniciada, queremos em no máximo seis meses entregar o terminal Santa Cândida realmente concluído e em condições para atender as necessidades dos usuários”, afirmou. O envelope contendo as propostas de preços deverão ser protocolados até o dia 3 de janeiro de 2018, às 17 horas. Os envelopes serão abertos em sessão pública às 9h30 do dia 4 de janeiro de 2018.