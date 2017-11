Curitiba e Quatro Barras comemoram integração

Adamoski, Greca e o vice de Curitiba, Eduardo Pimentel, no Santa Cândida (foto: Luiz Costa/SMCS)

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e o vice-prefeito de Quatro Barras, Roberto Adamoski, se encontraram ontem no Terminal Santa Cândida, para conferir a mais nova integração do transporte público com a Região Metropolitana (RMC). Há 10 dias, passageiros de Curitiba e do município de Quatro Barras, contam com a linha Quatro Barras/Santa Cândida, que permite deslocamentos sem pagamento de nova tarifa.

Esta é a quinta linha reintegração do ano. “Curitiba é uma só e estamos restabelecendo essa união através do transporte. Esta integração beneficia não apenas os 22 mil habitantes de Quatro Barras, mas também os curitibanos que têm parentes, amigos no município vizinho”, disse o prefeito.

A linha, gerenciada pela Coordenação Metropolitana de Curitiba (Comec), beneficia mais de 2 mil passageiros por dia que precisam se deslocar entre a capital e o município vizinho. São 34 quilômetros entre ida e volta. “Lutamos muito por essa integração e após uma conversa com o prefeito Rafael Greca, temos a concretização do sonho. É uma dívida quitada com Quatro Barras, que com os seus mananciais ajuda abastecer a capital”, disse Adamoski.

Além de Quatro Barras, o terminal Santa Cândida foi integrado, em setembro, ao Terminal de Roça Grande, em Colombo, nos mesmos moldes. A reintegração do transporte de Curitiba com a Região Metropolitana já beneficiou mais de 50 mil passageiros desde o começo do ano.