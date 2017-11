Piraquara realiza seminário metropolitano de proteção animal

Será realizado amanhã, em Piraquara, o I Seminário Metropolitano de Proteção Animal, no Teatro Heloína Ribeiro de Souza. Promovido pelas entidades Anjos que Latem de Piraquara e Patinhas Pinhais, o evento vai reunir especialistas da área, representantes do Poder Público e defensores da causa animal. As inscrições poderão ser realizadas até o dia do evento.

Com base em quatro eixos temáticos; Fiscalização, Adoção, Castração e Educação, será apresentado um espaço para discussão da legislação atual, alternativas e propostas que garantam o direito dos animais e envolvam a população por meio da conscientização e guarda responsável.

Entre as palestrantes estão Fabiane Rosa, formada em Pedagogia e especialista em Educação Ambiental, é ativista dos direitos dos animais e idealizadora da Associação Salva Bicho, Rita de Cassia Maria Garcia, professora da UFPR, e que trabalha com manejo populacional de cães e gatos desde 1995, e Tosca Zamboni, biologa, coordenadora do FDDA Curitiba e Região, presidente do Movimento SOSBICHO de Proteção Animal e Assessora na Rede de Proteção Animal de Curitiba.

O evento é aberto para protetores, lideranças, autoridades e população em geral que tenha interesse em discutir e contribuir com a causa. As inscrições podem ser feitas por meio do site da Prefeitura de Piraquara (www.piraquara.pr.gov.br), por meio do email imprensa@piraquara.pr.gov.br ou pessoalmente, no dia do Seminário.

No dia também haverá mais uma Feira de Adoção de animais abrigados no Centro de Triagem da Prefeitura e pelas entidades participantes. Os cães já são castrados, estão com as vacinas em dia e vermifugados.