Rodriguinho admite que desejou transferência por Corinthians ser incógnita

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Rodriguinho começou 2017 com certa insatisfação, manifestada publicamente depois que o Corinthians rejeitou oferta para que ele atuasse na Turquia. Convencido a ficar, até porque a direção recusou as propostas, ele admitiu que a instabilidade da equipe depois de temporada ruim motivou a busca por uma transferência. Depois de ser campeão paulista e brasileiro, o meia dono da camisa 26 não se arrepende do desfecho. "Sem dúvida, valeu a pena. Naquele momento, acho que eu tinha confiança no trabalho, mas seria uma incógnita adivinhar o que poderia vir do ano. Era uma proposta muito boa para mim, mudaria minha vida, e demonstrei vontade de ir", comentou nesta quinta-feira (30), em evento em São Paulo. "Depois disso, me sentei com a diretoria, começamos a conversar, eles me apresentaram uma renovação satisfatória para o momento e um projeto que tínhamos de sermos campeões paulistas, disputar a Libertadores. Eu abracei e foi um ano além do que a gente esperava, que posso dizer perfeito", completou Rodriguinho. O meia ainda falou sobre especulações de que possa ser negociado. "Tenho contrato até o final de 2019 e oportunidades podem aparecer, boas para Corinthians e para mim, é questão de sentar. Estou muito focado aqui. Quero curtir primeiro as férias e depois pensar nos campeonatos que temos pela frente. Mas estou muito focado em terminar meu contrato, poder fazer história no Corinthians. Isso fica muito na minha cabeça", acrescentou . O jogador afirmou que não dever ir a campo no domingo (3), quando o Corinthians enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.