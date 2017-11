Palmeiras confirma contratação do meia Lucas Lima para 2018

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas Lima, com a camisa dez do Santos, vai jogar os próximos cinco anos no Palmeiras O Palmeiras confirmou a contratação do meia Lucas Lima como um dos reforços para 2018. O jogador atuou nas últimas quatro temporadas pela equipe do Santos. Segundo o clube, o contrato que passa a vigorar a partir do dia 1º de janeiro será válido por cinco anos. A transação ocorreu sem custos. Lima, 27 anos, nascido em Marília (SP), ganhou o bicampeonato paulista em 2015 e 2016 com o time santista. Revelado pela Inter de Limeira, o jogador também passou pelo Internacional e, em 2013, esteve emprestado pelo time gaúcho para o Sport, da cidade de Recife. Na seleção brasileira, o agora atleta do Palmeiras atuou 14 vezes. Foram cinco como titular, em três amistosos e em dois jogos de competição. Marcou dois gols pela equipe, em partidas das eliminatórias e da Copa América. NEGOCIAÇÃO A ligação entre Lucas Lima, que tem como um dos seus representantes o pai do jogador Neymar, e o Palmeiras começou há alguns meses. O time alviverde, quando começou a monitorar o futuro do jogador santista, foi informado de que ele tinha sondagens do exterior, tanto do futebol asiático quanto europeu. Mas, caso o meia resolvesse ficar no Brasil, tinha interesse de poder atuar na equipe do Palmeiras. A forma como a transferência entre clubes rivais ocorreu recebeu elogios do presidente do Santos, Modesto Roma. Na quarta-feira (29), Lima esteve no Santos para avisara o cartola que havia fechado com o Palmeiras. Com contrato até o final deste ano, o jogador não estava nos planos da equipe. O Palmeiras, ao contrário do que ocorreu no ano passado, se esforça para iniciar rápido a montagem do elenco para o ano que vem. Além da chegada de Lucas Lima, o técnico Roger Machado, que também é novato no clube, poderá contar ainda com o lateral Diogo Barbosa, que vem do Cruzeiro.