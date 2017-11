‘Homem-Aranha’ quase não saiu do papel, conta Stan Lee

Da observação de uma mosca em uma parede nasceu a ideia do Homem-Aranha, um dos super-heróis mais populares do mundo. Foi o que explicou seu criador, Stan Lee, ontem, em Tóquio, acrescentando que o personagem quase chegou a não existir. O artista, que queria inovar, imaginou que o personagem deveria ser um adolescente com muitos problemas pessoais. “Não teria dinheiro, viveria com sua tia doente, da qual teria de cuidar, e, além disso, iria combater os bandidos”, disse Lee, ao recordar quando apresentou o projeto a seu chefe. “Stan, essa é a pior ideia que já ouvi”, respondeu o editor na ocasião. “Além disso, as pessoas detestam aranhas. Nunca se chamará ‘Homem-Aranha!’”. Lee foi autorizado, porém, a colocar seu novo personagem no último número de uma revista condenada ao cancelamento. “Só para me divertir, para matar a vontade, consegui incluir o ‘Homem-Aranha’ nesse último número e não voltei a pensar nele”, completou Lee. “Um mês depois, quando ficaram sabendo dos números de venda, meu chefe veio correndo e me disse: ‘Lembra daquele personagem de que nós dois tanto gostamos? Vamos fazer uma série”, recordou, em tom de ironia.

Televisão

Briga entre Marcos e Monick acaba em ‘cusparada’ em ‘A Fazenda’

O clima ficou tenso mais uma vez entre Marcos Härter e Monick Amin no episódio de “A Fazenda” que foi ao ar na quarta-feira (29). A discussão, no entanto, ocorreu no dia 27 e foi guardada em segredo pela produção. Durante uma gincana comandada por Fábio Porchat, os participantes deveriam encher uma bexiga e, quem estourasse primeiro, responderia à questão. Marcos e Monick se enfrentaram na final da competição, no entanto, a bexiga da goiana não parecia encher. Porchat pediu então para que Marcos verificasse se a bexiga estava com defeito. O peão limpou a parte do balão que entrou em contato com a boca de Amin, que não gostou: “Ele não respeita ninguém”. A discussão aumentou e, em certo momento, frente a frente com Marcos, Monick cuspiu no médico e deixou a sala. A produção entende que a atitude de Monick foi grave, mas não é passível de expulsão.

Celebridades

Camila Queiroz e Klebber Toledo vão se casar no Ceará

A atriz Camila Queiroz foi a convidada do “Mais Você” de ontem , e deu detalhes sobre como será sua cerimônia de casamento com Klebber Toledo. O casório vai ocorrer em 2018 em Jericoacoara (CE). “Lá é mágico, e casamento tem que ser em um lugar assim”, falou Camila, que não dispensou elogios ao noivo. “Uu gostaria que todo mundo pudesse passar um tempo com ele, conviver mesmo, porque ele é muito gentil com o mundo, ele é especial”, completou. Camila e Klebber contracenaram na novela “Êta Mundo Bom” e namoram desde agosto do ano passado.

Música

Ed Sheeran anuncia dueto com Beyoncé

Se você é fã de Ed Sheeran e ficou triste com sua fraca presença entre os indicados ao Grammy 2018 (o cantor concorre somente em duas categorias), essa notícia pode servir de consolo: ele anunciou um dueto com Beyoncé da música Perfect. O cantor anunciou a novidade através de sua conta no Instagram. Será a primeira vez que os dois artistas trabalham juntos em uma canção gravada. O single estava disponível desde as 22 horas de ontem, Perfect é um single do seu álbum ÷ (Divide), lançado em março de 2017. Ele concorre na categoria de Melhor Álbum Pop Vocal do Grammy 2018.

Polêmica

Irmã de socialite dos comentários racistas elogia família de Titi

Mayare Andrade, irmã de Day McCarthy, brasileira que mora no Canadá e chamou atenção recentemente ao fazer comentários extremamente ofensivos e racistas sobre Titi, filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, posicionou-se novamente a respeito do ocorrido. Após ter feito críticas à sua irmã em uma postagem no Facebook há alguns dias, ela compartilhou um vídeo que mostra a história da família que foi alvo das ofensas de Day, acompanhado pela legenda: “História linda!”, e emojis de palmas e um coraçãozinho”. No vídeo, Ewbank fala sobre o primeiro momento em que encontrou Titi, como deu a notícia de que havia encontrado sua filha para Bruno e a diferença que a pequena faz em sua vida.

Níver do dia

Woody Allen

cineasta norte-americano

82 anos