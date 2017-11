OSP apresenta obras de Stravinski e Ravel neste domingo

Obras de Stravinski e Ravel são temas do próximo concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP), em Curitiba. A apresentação no domingo, dia 2, às 10h, no Guairão, sob a regência do maestro titular, Stefan Geiger.

Este será o último concerto do ano em Curitiba. As atividades OSP de 2017 encerram com apresentação nos dias 16 e 17 de dezembro no Parque Tecnológico, em Foz do Iguaçu, sob regência do maestro Marcos Arakaki.



Serviço

Concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná

Quando: Dia 3 de dezembro, às 10h30

Onde: Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto – Guairão

Classificação: maiores de 7 anos

Quanto: R$ 20,00