Shinobi Party e Star Con movimentam Curitiba

Depois do grande sucesso da 20ª edição do Shinobi Spirit, é a vez da Shinobi Party e da Star Con agitarem a cultura geek em Curitiba. Será no domingo, dia 3, no Paraná Clube.

Na programação do evento estão atividades como os concursos de cosplay, de animeokê e de K-Pop, área de realidade virtual, card games, RPG, board games, campeonato de consolo, torneio x1 League of Legends e balada nerd. Para ampliar o conhecimento em diversas áreas de interesse do público, haverá workshops de K-Pop, de Mangá e de Esculturas, além de palestras sobre Star Wars e Stranger Things. Quem passar pela Shinobi Party contará, ainda, com diversos estandes com ampla variedade de produtos.

Entre as novidades anunciadas para o evento, a “Star Con” promete atrair os aficionados por Star Wars e ficção científica que contarão com diversas atividades como Arena de sabre de luz, exposições de fãs clubes (Star Wars, Stranger Things, Matrix e Arquivo X) e quiz sobre o universo da ficção científica. Uma réplica em tamanho real do R2D2 e cosplayers convidados ajudarão a deixar o espaço ainda mais imerso em Guerra nas Estrelas, são eles: Johann (Darth Vader), Fernando e Fabio (Stormtroopers) e Antônio (Kylo Ren).

Haverá, ainda, a presença do dublador Mauro Castro conhecido pela dublagem de Hulk, Camus de Aquario, Odin (Smite), Tahm Kench (League of Legends), Zeb (Star Wars), entre outros; dos Youtubers Metaleiro, Fred Bola, Loren3go, Xurubis e Deusa Doce; dos Streamers (League of Legends) Aline Faria e ManaJJ; do atleta de E-sport Daniel “Danagorn”; da equipe Tshow; do Ilustrador Butcher Billy (Stranger Things, Black Mirror e Netflix) e dos cosplayers Patri Pope, Mari Hatsue, Thiago Ivan, Mel Gonçalves e Bruna Bastos



Serviço

Shinobi Party e Star Com

Quando: Domingo (3)

Onde: ,na sede social do Paraná Clube (Av. Presidente Kennedy, 2377).

Quanto: R$20,00 através do Ticket Brasil e nas lojas Túnel do Rock, Funtopia, Meruru, Escolas Octopus (Curitiba e São José dos Pinhais) e One Game (São José dos Pinhais).