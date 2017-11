Almir Sater, Renato Teixeira e Sérgio Reis no Guairão

Música caipira de raiz no palco (foto: Divulgação)

O Teatro Guaíra, em Curitiba, recebe amanhã e domingo um encontro histórico de três dos mais importantes representantes da genuína música sertaneja e caipira: Almir Sater, Renato Teixeira e Sérgio Reis com o show ´Tocando em Frente´.

O músico e ator Almir Sater conquistou o público ao longo de sua carreira com repertório sempre refinado e escolhido à dedo, além dos causos que conta durante os shows. O violeiro apresentará clássicos, como “Tocando em Frente”, “Chalana”, “Moreninha Linda” e “Cabecinha no Ombro”.

Já o cantor, instrumentista e compositor Renato Teixeira faz um passeio por toda a sua trajetória artística e relembra canções que acabaram virando clássicos do universo caipira e referência da refinada música popular brasileira. A influência folk internacional e das clássicas modas de viola do interior do Brasil se fazem presentes em composições como “Tocando em Frente”, “Amanheceu”, “Romaria”, entre outras.

Sérgio Reis promove uma mistura de novas canções e sucessos que marcaram sua vitoriosa trajetória nos palcos. No repertório estarão músicas que compõem o disco vencedor do Grammy Latino na categoria Sertanejo, além de clássicos como “Panela Velha”, “Menino da Porteira”, “Comitiva Esperança” e “Pinga Ni Mim”.

Serviço

Tocando em Frente com Almir Sater, Renato Teixeira e Sérgio Reis

Quando: Amanhã e domingo, às 21 horas

Onde: Teatro Guaíra (R. 15 de Novembro, 971 -)

Quanto: Ingressos variam de R$ 160 a R$ 580